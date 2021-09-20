В Северной Корее раскритиковали передачу Австралии технологий атомных подлодок

В Северной Корее раскритиковали решение США передать Австралии технологии для строительства атомных подводных лодок. Как заявил представитель МИД КНДР, это является крайне опасным шагом, передает ТАСС со ссылкой на распространенное по каналам Центрального телеграфного агентства Кореи заявление.

«Это крайне нежелательный и опасный акт, который нарушит стратегический баланс в Азиатско-Тихоокеанском регионе и положит начало гонке ядерных вооружений», — указал дипломат.

В МИД КНДР добавили, что действия администрации президента США Джо Байдена по передаче атомных технологий Австралии в рамках альянса AUKUS угрожают стабильности и подрывают установленный мировой порядок, поэтому Пхеньян намерен внимательно изучить предысторию подобного решения Вашингтона.

По словам дипломата, сложившаяся ситуация демонстрирует необходимость продолжения наращивания оборонных возможностей в долгосрочной перспективе, чтобы Северная Корея была готова к резким изменениям в сфере глобальной безопасности.

В рамках альянса AUKUS, анонсированного в сентябре Австралией, Великобританией и США, стороны планируют обмениваться друг с другом оборонными технологиями. В частности, Канберра получит от Вашингтона или Лондона технологии создания атомных субмарин.

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что у России нет оснований опасаться превращения Австралии в ядерную державу. Постпред пояснил, что Австралия может подать плохой пример таким странам, как Северная Корея и Иран, которые стремятся разрабатывать ядерное оружие.

