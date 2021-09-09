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Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной основания Северной Кореи

Владимир Путин поздравил Ким Чен Ына с 73-летней годовщиной КНДР
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Ким Чен Ын и Владимир Путин
Ким Чен Ын и Владимир Путин
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с 73-летней годовщиной основания страны. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), передает РИА Новости.

Путин пожелал Ким Чен Ыну успехов и подчеркнул, что дальнейшее развитие сотрудничества двух стран поможет укрепить стабильность и безопасность в регионе. По словам российского лидера, отношения между двумя государствами основываются на прекрасных традициях дружбы и взаимного уважения. «Я уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие конструктивного двустороннего диалога и сотрудничества по различным направлениям», — добавил он.

12 июня Ким Чен Ын направил Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня России. Он пожелал российскому президенту «здоровья и больших успехов», а россиянам — благосостояния и процветания.

9 сентября в КНДР празднуется День образования Народного Правительства. В этот день в 1948 году было провозглашено создание Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР).

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