Южная Корея призвала КНДР завершить войну

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин на заседании 76 сессии Генассамблеи ООН обратился к властям КНДР с призывом подписать Декларацию об окончании войны на Корейском полуострове в присутствии США и Китая. Об этом сообщает ТАСС.

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«Сегодня я вновь призываю сообщество наций сосредоточить силы на достижения объявления о конце войны на Корейском полуострове и предлагаю, чтобы две Кореи и США или две Кореи, США и Китай договорились и объявили, что война на Корейском полуострове завершена», — заявил Мун Чжэ Ин.

Южнокорейский лидер призвал возобновить диалог между двумя странами для достижения «полного, длительного мира». По его мнению, объявление о завершении войны позволит достичь «необратимого прогресса» в денуклеаризации полуострова.

За последнюю неделю обстановка на Корейском полуострове накалилась.13 сентября КНДР провела успешные испытания новой крылатой ракеты большой дальности. В сообщении ЦТАК утверждалось, что в ходе испытаний ракеты поразили цели на расстоянии в 1,5 тысячи километров.

Кроме того, 19 сентября стало известно, что Северная Корея ведет работы по расширению завода по обогащению урана, который используется при создании ядерных бомб. Эксперты подозревают, что Пхеньян планирует на 25 процентов нарастить производство оружейного урана на объекте в Йонбене. А в конце августа, предположительно, в КНДР был вновь запущен ядерный реактор по производству плутония, также используемый для производства ядерного оружия.