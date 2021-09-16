В США оценили опасность «ракетного поезда» Северной Кореи

В США оценили опасность учебных ракетных стрельб, которые прошли в Северной Корее в среду, 15 сентября. По словам члена Федерации американских ученых Адама Маунта, «ракетный поезд» КНДР обладает рядом преимуществ. Об этом сообщает издание The Business Insider.

Специалист отметил, что железнодорожные мобильные ракеты являются относительно дешевым и надежным вариантом для стран, «стремящихся повысить живучесть своих ядерных сил».

По мнению Маунта, преимуществом таких систем является возможность оперативно перемещать пусковые установки, а также вести огонь из труднодоступных мест. Кроме того, поезда позволяют «играть со снарядами», запуская пустые составы, имитирующие наличие ракет, добавил Маунт.

Авторы издания резюмируют, что конечные цели железнодорожных ракетных установок неясны. В завершение материала The Business Insider приводит слова члена Президиума Политбюро ЦК Трудовой Партии Кореи (ТПК) Пак Чон Чхона, который подчеркнул необходимость совершенствования тактических планов для эффективного использования железнодорожных систем в соответствии с реалиями страны.

В среду, 15 сентября, Северная Корея заявила о проведении учебных ракетных стрельб. Военнослужащие железнодорожного мобильного ракетного полка запустили две баллистические ракеты малой дальности с поезда. Железнодорожный мобильный ракетный полк маневрировал в горной местности, а после поразил цель на расстоянии около 800 километров.

Присутствовавший на учениях Пак Чон Чхон заявил, что железнодорожная мобильная ракетная система является эффективным средством противодействия, которое может нанести множественные удары по атакующим силам.

Ранее стало известно об испытаниях новой крылатой ракеты большой дальности в КНДР. В сообщении ЦТАК говорится, что в ходе испытаний ракеты поразили цели на расстоянии в 1500 километров.