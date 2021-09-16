В КНДР раскрыли цель запусков баллистических ракет

Проведенные в среду, 15 сентября, запуски Северной Кореей баллистических ракет были испытанием железнодорожного ракетного комплекса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

По данным издания, целью испытаний стало подтверждение практической применимости железнодорожного мобильного ракетного комплекса. Сообщается, что он был развернут впервые.

15 сентября КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японии. Всего же за последнюю неделю Северная Корея произвела по меньшей мере четыре запуска ракет: 13 сентября Пхеньян испытал две крылатые ракеты большой дальности. В японском правительстве действия северокорейского руководства назвали «возмутительным поступком, который несет угрозу стабильности и безопасности нашей страны и региона».