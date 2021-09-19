Северную Корею заподозрили в увеличении производства урана для ядерного оружия

Северная Корея ведет работы по расширению завода по обогащению урана, который используется при создании ядерных бомб. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на спутниковые снимки и доклад специалистов.

Эксперты подозревают, что Пхеньян хочет нарастить производство оружейного урана на объекте в Йонбене на 25 процентов. На спутниковом снимке, сделанном 1 сентября, видно, что на территории завода были вырублены деревья и подготовлена площадка для строительства. На втором снимке, датированном 14 сентября, видны работы по возведению фундамента. Площадь будущих помещений составляет порядка тысячи квадратных метров, чего, по подсчетам экспертов, достаточно для размещения тысячи новых центрифуг для обогащения урана.

В конце августа сообщалось, что Северная Корея, предположительно, вновь запустила ядерный реактор по производству плутония, также используемый для производства ядерного оружия. Согласно докладу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), с начала июля появился ряд признаков, позволяющих заподозрить работу реактора, например, сброс охлаждающей воды.

В последнюю неделю обстановка на Корейском полуострове накалилась.13 сентября стало известно, что Северная Корея провела успешные испытания новой крылатой ракеты большой дальности. В сообщении ЦТАК утверждалось, что в ходе испытаний ракеты поразили цели на расстоянии в 1,5 тысячи километров.

Ранее, 15 сентября, Северная Корея заявила о проведении учебных ракетных стрельб. Военнослужащие железнодорожного мобильного ракетного полка запустили две баллистические ракеты малой дальности с поезда. В тот же день с разницей в несколько часов испытания новейшего вооружения провел уже Сеул — южнокорейские военные успешно запустили собственную баллистическую ракету с подлодки. Южная Корея стала седьмой страной в мире, обладающей этим типом вооружения.