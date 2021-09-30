Названа особенность новой гиперзвуковой ракеты КНДР

28 сентября в КНДР состоялся пуск новой баллистической ракеты с гиперзвуковым боевым блоком, который похож на боевую часть ракеты Pershing-2. В ракете Hwasong-8 впервые в Северной Корее применили новую технологию хранения топлива и управляемую планирующую гиперзвуковую боевую часть. Авторы военного блога bmpd назвали особенность новой гиперзвуковой ракеты КНДР.

В сообщении Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК) говорится, что испытательный пуск ракеты провели под руководством Академии национальной обороны КНДР. В ходе пуска удалось подтвердить характеристики ракеты и гиперзвукового боевого блока.

ЦТАК подчеркивает, что работа по созданию новой ракеты входила в число первоочередных задач, поставленных на VIII съезде Трудовой партии Кореи. Hwasong-8 стала первой ракетой КНДР в которой применили ампулизированное хранение жидкого топлива. Эта технология обеспечивает длительное содержание ракеты на боевом дежурстве.

Характеристики ракеты не сообщаются. Авторы военного блога bmpd отметили внешнее сходство боевой части Hwasong-8 с корректируемой боевой частью американской баллистической ракеты средней дальности Pershing-2. Маневрирующий боевой блок американской ракеты оснащали системой самонаведения Radar Digital Area Guidance (RADAG).

Ранее Северная Корея провела ряд испытательных пусков. Так, по данным южнокорейской газеты Yonhap, 11 и 12 сентября в КНДР прошли испытания крылатой ракеты большой дальности. Позже ЦТАК сообщило о запуске двух ракет малой дальности с поезда.