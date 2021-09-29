ООН призвала КНДР к диалогу после запуска гиперзвуковых ракет

ООН обеспокоена сведениями о запуске КНДР гиперзвуковых ракет в Японском море и призывает ее немедленно начать диалог с Южной Кореей насчет обеспечения безопасности в регионе. С таким заявлением выступил официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик, сообщает ТАСС.

По словам дипломата, в ООН внимательно следят за сообщениями о ракетных пусках со стороны Пхеньяна и полагают, что ему не удастся разрешить противоречия со своими соседями иначе как путем переговоров. «Единственный путь для Корейского полуострова — это дипломатическое взаимодействие сторон», — сказал Дюжаррик.

Об испытании КНДР гиперзвуковых ракет «Хвасон-8» в Японском море стало известно в среду, 29 сентября. Власти республики заверили, что работа с вооружениями подобного типа — одна из первоочередных задач ближайшей пятилетки, которая была утверждена на восьмом съезде Трудовой партии.

В свою очередь эксперты назвали новые запуски ракет попыткой привлечь внимание США. Как пояснил лектор в Университете Лидса и Биркбеке (Лондонский университет) Роберт Уинстенли-Честерс, он направлены в первую очередь на внешнюю, а не на внутреннюю аудиторию. Ученый напомнил, что факт запуска достаточно скупо освещался в местных СМИ.