Северная Корея впервые испытала гиперзвуковую ракету

Северная Корея сообщила о том, что впервые испытала недавно разработанную гиперзвуковую ракету «Хвасон-8», передает РИА Новости.

Подробностей испытания пока не приводится.

Ранее в сентябре агентство Associated Press со ссылкой на спутниковые снимки и доклад специалистов сообщило, что КНДР ведет работы по расширению завода по обогащению урана, который используется при создании ядерных бомб. Эксперты подозревают, что Пхеньян хочет нарастить производство оружейного урана на объекте в Йонбене на 25 процентов.

15 сентября Северная Корея заявила о проведении учебных ракетных стрельб. Военнослужащие железнодорожного мобильного ракетного полка запустили две баллистические ракеты малой дальности с поезда. В тот же день с разницей в несколько часов испытания новейшего вооружения провел уже Сеул — южнокорейские военные успешно запустили собственную баллистическую ракету с подлодки.