Северная Корея подтвердила испытания гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8»

Академия оборонных наук КНДР испытала гиперзвуковую ракету «Хвасон-8», передает Yonhap News Agency. Испытания прошли в провинции Чагандо. Ракета была выпущена из Тоянри, округ Ренгрим.

«Разработка гиперзвуковой ракеты — одна из пяти первоочередных задач пятилетнего плана развития стратегического оружия, оборонной науки и системы вооружений, которая была сформулирована на восьмом съезде партии», — подтвердили информацию власти.

В среду, 29 сентября, сообщалось, что КНДР испытала гиперзвуковую ракету впервые, однако подробности не раскрывались.

Ранее испытания КНДР новой ракеты назвали попыткой привлечь внимание США. Как уточнил эксперт по Северной Корее и лектор в Университете Лидса и Биркбеке (Лондонский университет) Роберт Уинстенли-Честерс, они направлены в первую очередь на внешнюю, а не на внутреннюю аудиторию. Он напомнил, что факт запуска достаточно скупо освещался в местных СМИ.