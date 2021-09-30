Американский генерал оценил угрозу от гиперзвукового оружия КНДР

Американские военные не считают, что гиперзвуковое оружие, разрабатываемое Пхеньяном, представляет угрозу для США, заявил на брифинге в Пентагоне глава Объединенного командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) генерал ВВС США Глен Ван Херк после сообщений об испытании в КНДР гиперзвуковой ракеты. Его слова приводит «Интерфакс».

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«Я так понимаю, что разведсообщество все еще оценивает заявления КНДР об испытаниях гиперзвуковой ракеты... По моим оценкам, гиперзвуковое оружие, которое, по утверждениям КНДР, там испытали, не будет угрозой для США», — заявил Ван Херт.

28 сентября в КНДР состоялся пуск новой баллистической ракеты с гиперзвуковым боевым блоком, который похож на боевую часть ракеты Pershing-2. В ракете Hwasong-8 впервые в Северной Корее применили новую технологию хранения топлива и управляемую планирующую гиперзвуковую боевую часть.

В сообщении Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК) говорится, что эта ракета стала первой в Северной Корее, в которой применили ампулизированное хранение жидкого топлива. Эта технология обеспечивает длительное содержание ракеты на боевом дежурстве.