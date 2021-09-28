КНДР пообещала не угрожать США и Южной Корее

Постпред КНДР при ООН: Пхеньян никогда не поставит под угрозу США или соседние страны

КНДР никогда не нарушит и не поставит под угрозу безопасность США, Южной Кореи и других соседних стран. С таким заявлением выступил в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи постоянный представитель Северной Кореи при ООН Ким Сон. Его цитирует ТАСС.

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Он отметил, что Северная Корея постоянно сталкивается с угрозой войны. Кроме того, он пояснил, что КНДР под военным сдерживанием законное право на самооборону, которое может сдерживать агрессивную войну и защитить северокорейское население от внешней угрозы. При этом он отметил, что Пхеньян не рассчитывает, что США откажутся от враждебной политики в отношении КНДР. Однако Сон уточнил, что если Вашингтон откажется от двойных стандартов и враждебности, Пхеньян «охотно пойдет навстречу».

Условием для «окончания корейской войны» Ким Сон назвал прекращение размещения Соединенными Штатам стратегического оружия в Южной Корее. Он обвинил Вашингтон и Сеул в попытках нарушить баланс сил на Корейском полуострове посредством разработки и размещения в Южной Корее новых вооружений.

«Если США хотят увидеть окончание самой длительной корейской войны, и если они действительно желают мира на Корейском полуострове, они должны сделать первый шаг к отказу от враждебной политики против КНДР, прекратив на постоянной основе совместные учения и развертывание всех видов стратегического оружия, направленного на КНДР, на и вокруг Корейского полуострова», — заявил Сон.

Параллельно с выступлением северокорейского дипломата стало известно, что КНДР произвела запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Был запущен по меньшей мере один неопознанный снаряд. При этом информации о типе снаряда и о том, откуда был произведен запуск, пока нет. По версии японской газеты Киодо, выпущенный снаряд является баллистической ракетой.

