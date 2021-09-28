Госдеп США счел ракетный пуск КНДР нарушающим резолюции ООН

Reuters: Госдеп США заявил, что ракетный пуск КНДР нарушает несколько резолюций ООН

Госдеп США счел ракетный пуск КНДР нарушающим несколько резолюций Организации Объединённых Наций (ООН). Об этом во вторник, 28 сентября, сообщает Reuters.

По данным Госдепа, ракетный пуск КНДР представляет угрозу для международного сообществе и соседних стран. Также в заявлении сказано, что Вашингтон остается привержен дипломатии и призывает КНДР вступить в переговоры.

Ранее Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщила, что Северная Корея произвела запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. По версии японской газеты Киодо, выпущенный снаряд является баллистической ракетой.

21 сентября президент Республики Корея Мун Чжэ Ин на заседании 76-й сессии Генассамблеи ООН обратился к властям КНДР с призывом подписать Декларацию об окончании войны на Корейском полуострове в присутствии США и Китая.