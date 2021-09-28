В США оценили угрозу от предполагаемого пуска снаряда со стороны КНДР

Представитель военных США, генерал-майор Эстер Агиги заявила об отсутствии угрозы от предполагаемого северокорейского пуска снаряда. Ее слова передает РИА Новости.

По словам Агиги, непосредственной угрозы Гуаму и Марианским островам от предполагаемого запуска нет.

«Управление национальной обороны Гуама и офис по гражданской обороны в сотрудничестве с межведомственным центром Марианских островов, федеральными и военными партнерами продолжают отслеживать события в регионе, в том числе сообщения о сегодняшнем запуске неопределенного снаряда с восточного побережья КНДР», — говорится в заявлении военных Соединенных Штатов.

По словам постоянного представителя Северной Кореи при ООН Ким Сона, КНДР никогда не нарушит и не поставит под угрозу безопасность США, Южной Кореи и других соседних стран. Он отметил, что Северная Корея постоянно сталкивается с угрозой войны. Кроме того, он пояснил, что КНДР под военным сдерживанием законное право на самооборону, которое может сдерживать агрессивную войну и защитить северокорейское население от внешней угрозы.

Ранее стало известно, что Северная Корея произвела запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Сообщается, что запущен по меньшей мере один неопознанный снаряд. При этом информации о типе снаряда и о том, откуда был произведен запуск, пока нет. По версии японской газеты Киодо, выпущенный снаряд является баллистической ракетой.