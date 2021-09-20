На Украине назвали северокорейскую ракету копией «Искандера»

В среду, 15 сентября, Северная Корея провела испытания железнодорожного мобильного ракетного комплекса. Ракета, которую запустили во время испытаний, может оказаться копией российской ракеты комплекса «Искандер». К такому выводу пришли авторы украинского издания Defense Express.

Пока неизвестно, какие ракеты получил северокорейский ракетный комплекс. Судя по опубликованным снимкам и видеозаписям, во время испытаний выпустили баллистические ракеты KN-23, которые считаются копией российского «Искандера», пишет Defense Express.

В марте КНДР провела пуски новой ракеты, которая поразила цели в Японском море. Авторы издания подчеркивают, что в ходе прошлых испытаний KN-23 пролетела 450 километров. В свою очередь, на испытаниях в среду ракета поразила цель на расстоянии в 800 километров. Авторы издания назвали вероятным, что с поезда запускали «не собственную ракету, а оригинальный “Искандер”».

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что на учениях в среду железнодорожный ракетный полк получил задачу маневрировать в горной местности и поразить цель на расстоянии около 800 километров. Целью учений было подтверждение целесообразности применения железнодорожных мобильных ракетных комплексов.