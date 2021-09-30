Власти Южной Кореи начали подготовку к стабильным контактам с КНДР

В Сеуле планируют проводить встречи разделенных семей после установления связи с КНДР

Правительство Южной Кореи начало готовиться к осуществлению стабильных контактов с КНДР. Об этом заявил министр объединения Республики Корея Ли Ин Ен, передает ТАСС.

По словам чиновника, Сеул планирует обсудить с Пхеньяном основные вопросы двусторонних отношений. «Как только каналы будут восстановлены, мы планируем повторить предложение о создании системы встреч разделенных семей в формате видеоконференции», — заявил министр.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности восстановить контакты с Южной Кореей. Запуск каналов связи между Пхеньяном и Сеулом может произойти уже в начале октября 2021 года. Ким Чен Ын сказал, что идет на такой шаг ради улучшения текущих отношений двух стран и построения мира на Корейском полуострове.

Летом 2020 года КНДР прервала все линии связи с Республикой Корея. Тогда отношения между двумя странами обострились из-за отправки южнокорейскими активистам пропагандистских материалов на территорию Севера. 16 июня 2020 года Северная Корея взорвала координационное бюро в промышленном комплексе Кэсон.