Северная и Южная Кореи восстановят каналы связи

КНДР и Южная Корея восстановят линии связи между двумя странами. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на администрацию южнокорейского президента.

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Сообщается, что президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и лидер Корейской народно-демократической республики Ким Чен Ын договорились возобновить работу трансграничной прямой линии связи между Сеулом и Пхеньяном, а также условились способствовать восстановлению доверия и укреплению двусторонних отношений.

По данным администрации южнокорейского лидера, с апреля этого года главы двух государств неоднократно обменивались личными письмами. В В Голубом доме подчеркнули, что именно благодаря этим контактам удалось договориться о восстановлении канала связи, от которого в 2020 году в одностороннем порядке отказался Пхеньян.

Северокорейская сторона, в свою очередь, отметила, что возрождение каналов связи «положительно скажется» на развитии межкорейских отношений.

Летом 2020 года отношения между двумя странами обострились из-за отправки антипхеньянскими активистами в Южной Корее пропагандистских листовок и материалов на территорию Севера. 9 июня ЦТАК сообщило о полном разрыве всех линий связи с Югом, в том числе по военным каналам и специальной линии между высшим руководством двух стран. 16 июня 2020 года Северная Корея взорвала само координационное бюро в промышленном комплексе Кэсон. С тех пор отношения оставались напряженными.