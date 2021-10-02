Северная Корея оставила без ответа предложения США о диалоге

Псаки: США готовы обсуждать с КНДР взаимно интересные вопросы, но пока не получили ответ

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США готовы пойти на диалог с Северной Кореей и обсуждать взаимно интересные вопросы, однако пока не получили ответ от Пхеньяна. Ее слова приводит ТАСС.

«Мы выступили с конкретными предложениями для обсуждения с Северной Кореей. Но пока не получили ответа. Мы готовы обсуждать весь спектр вопросов», — подчеркнула официальный представитель.

Материалы по теме В глубокой изоляции Северная Корея утверждает, что победила коронавирус. Как самая закрытая страна борется с пандемией? «Я же вождь!» Как Ким Ир Сен разрушил экономику Северной Кореи и привел страну к полной изоляции

Псаки добавила, что Вашингтон проводит оценки недавних пусков ракет КНДР и «конечно знает об этих сообщениях». Она также сообщила, что пока не может прокомментировать готовность Пхеньяна восстанавливать каналы связи с Южной Кореей.

29 сентября сообщалось, что Академия оборонных наук КНДР впервые испытала гиперзвуковую ракету «Хвасон-8». Испытания прошли в провинции Чагандо. Ракета была выпущена из Тоянри, округ Ренгрим.

Ранее испытания КНДР новой ракеты назвали попыткой привлечь внимание США. Как уточнил эксперт по Северной Корее и лектор в Университете Лидса и Биркбеке (Лондонский университет) Роберт Уинстенли-Честерс, они направлены в первую очередь на внешнюю, а не на внутреннюю аудиторию. Он напомнил, что факт запуска достаточно скупо освещался в местных СМИ.

