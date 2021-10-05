Юрист рассказал об угрозах служб национальной безопасности США для журналистики

Профессор Юридической школы имени Томаса Джефферсона, бывший президент Национальной лиги адвокатов, эксперт в области гражданских прав и свобод Марджори Кон рассказал РИА Новости, что работа служб национальной безопасности США угрожает такому жанру, как журналистское расследование. Однако, по его словам, продолжающиеся публикации вокруг попыток властей помешать работе WikiLeaks дают повод для радости.

«Дело (основателя WikiLeaks Джулиана) Ассанжа, которому грозит 175 лет тюремного заключения за раскрытие военных преступлений США, практически игнорируется медиагигантами, но надеюсь, что раскрытие Yahoo News угроз (Майка) Помпео в адрес Ассанжа прольет свет на угрозу, которую национальная безопасность представляет для жанра журналистских расследований», — сказал юрист в связи с 15-й годовщиной основания сайта WikiLeaks.

Материалы по теме «Америка ищет внешних врагов» Почему через 150 лет после Гражданской войны США вновь оказались на грани раскола? Король компромата Спустя семь лет Ассанжа выгнали из посольства Эквадора. Ему все еще грозит смертная казнь

В сентябре Yahoo News опубликовало расследование, раскрывающее информацию о том, что американские чиновники и руководство ЦРУ в 2017 году обсуждали возможное убийство Ассанжа, в то время, когда он укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. По их данным, Ассанжа хотели выкрасть из дипмиссии или захватить в случае, если он будет пытаться сбежать.

Основатель и бывший руководитель неправительственной организации «Врачи за социальную ответственность» Хелен Калдикотт заявила, не удивлена последним разоблачениям. А бывшая спецагент ФБР Колин Роули, расследовавшая действия ФБР в связи с террористическими атаками 11 сентября 2001 года считает, что что если бы WikiLeaks существовал в то время, нашлись бы честные госслужащие, которые бы поделились данными, которые помогли бы предотвратить те события.

Ранее генеральный докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по защите информаторов, депутат Нидерландов Питер Омцигт оценил сообщения о том, что ЦРУ рассматривало возможность убийства Джулиана Ассанжа. По его мнению, это недопустимо в такой демократии, как США.