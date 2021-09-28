В ПАСЕ оценили сообщения о возможном убийстве Ассанжа

Генеральный докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по защите информаторов, депутат Нидерландов Питер Омцигт оценил сообщения о том, что ЦРУ рассматривало возможность убийства основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. По его мнению, это недопустимо в такой демократии, как США, отмечается в заявлении политика на сайте организации.

Омцигт заявил, что если информация о намерении убить Ассанжа правдива, то она вызывает у него ужас.

«Похищение или убийство гражданского лица, опубликовавшего утечки документов, было бы грубым нарушением основных принципов прав человека Совета Европы — и, надо надеяться, немыслимо в самой могущественной демократии в мире», — отмечается в заявлении докладчика.

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Политик напомнил о резолюции ПАСЕ 2020 года, в которой содержится призыв запретить экстрадицию Ассанжа в США. Он также призвал немедленно освободить основателя WikiLeaks.

«Ассамблея уже дала понять, что задержание и уголовное преследование Ассанжа создает опасный прецедент для журналистов. Эти сообщения только усиливают нашу озабоченность по поводу того, что с ним могут поступить самым несправедливым образом», — заключил депутат.

Ранее в СМИ появилась информация, что американские чиновники и руководство ЦРУ рассматривали возможность убийства основателя Ассанжа в 2017 году, когда тот укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Его планировали выкрасть из дипмиссии или захватить при возможной попытке тайного бегства.

В августе журналист Ричард Медхерст сообщил об ухудшении здоровья Ассанжа. Появившийся на суде в Лондоне впервые более чем за полгода Ассанж плохо выглядел, его трудно было узнать.