В США признали проигрыш в войне за ресурсы с Россией, речь идет о том, что Америка значительно уступает в освоении Арктики. Об этом заявил бывший сотрудник министерства финансов и экс-член комиссии по изучению северного региона Томас Данс в статье для The Hill.

Он уточнил, что Россия теперь является вторым иностранным поставщиком нефти для Соединенных Штатов и удвоила поставки с того момента, как президент Джо Байден вступил в должность. Кроме того, Москва, в отличие от Вашингтона, активно осваивает арктические территории.

«Для поддержки этих операций Россия располагает флотом из более чем 50 обычных и атомных ледокольных судов, в то время как у США их всего два. Выиграв холодную войну, мы теперь проигрываем ледяную», — подчеркнул Данс.

Бывший чиновник добавил, что стремительное освоение Арктики может принести Москве огромные доходы в будущем и посетовал на слабое финансирование разработок в этом регионе со стороны Вашингтона.

Ранее журнал The National Interest писал, что в мире наступила эра «соревнования великих держав» в Арктике. По утверждению издания, в противостоянии участвуют США, Россия и Китай. При этом шанс у Вашингтона на победу имеется лишь при выполнении ряда условий. В частности, эксперты журнала указали на необходимость постоянного присутствия США в регионе.

