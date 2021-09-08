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В США предложили наладить отношения с Россией при помощи мамонта

Проект возрождения шерстистого мамонта создаст возможность для сотрудничества России и США
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Фото: Pixabay

В США предложили неожиданный способ для нормализации отношений и налаживания сотрудничества между Россией и Соединенными Штатами. Как отмечает Foreign Policy, на фоне мрачных дипломатических перспектив надежду на потепление подает шерстистый мамонт.

Издание сообщило, что генетик Джордж Черч (George Church) из Гарвардской медицинской школы предложил уникальную методику, благодаря которой в ближайшие два десятилетия ему удастся вывести животных, которые будут практически неотличимы от шерстистого мамонта ледникового периода.

Этот проект создает возможности для двустороннего сотрудничества в области изменений климата и Арктики. Эта проблематика выходит за рамки национальных границ и оказывает воздействие и на США, и на Россию, поэтому требуется межгосударственное решение проблем, какой бы напряженной ни была политика. Foreign Policy напомнило, что даже в эпоху холодной войны наука давала противникам благодатную почву для взаимодействия.

«Если проект возрождения шерстистого мамонта завершится успешно, он сможет изменить саму атмосферу в Арктике, превратив ее в регион сотрудничества, а не тотального соперничества», — заключило издание.

Ранее бывший посол США в Москве Майкл Макфол заявил, что Россия опережает Америку в некоторых аспектах сферы вооружений, и это «пугающий факт», на который многие не обращают внимания. Он уточнил, что в первую очередь речь идет о ядерном оружии. Оно досталось не только в качестве наследства от СССР, российский лидер Владимир Путин вложил «фантастическое количество денег» в модернизацию определенных систем.

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