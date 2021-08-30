МИД России предупредил об охоте США за гражданами России

США в 2008 года ведут охоту на граждан России в третьих странах для того, чтобы в дальнейшем экстрадировать их на свою территорию. Число таких случаев достигло 50 и будет увеличиваться. Об этом заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев, его слова приводит РИА Новости.

Что касается непосредственно преследований, вопиющим примером является практика, которая активно применяется США, по настоящей охоте за нашими гражданами за рубежом и арестам в третьих странах наших граждан по запросам правоохранительных органов Соединенных Штатов и попыткой вывезти наших граждан для привлечения их к ответственности на территории США Григорий Лукьянцев Кадр: Ministry of Foreign Affairs of Russia/ YouTube

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Накануне адвокат из Женевы Оливер Сирик заявил, что задержание и дальнейший арест российского предпринимателя Владислава Клюшина в Швейцарии имеет политические мотивы. «США устроили ему ловушку в Швейцарии. Американские власти, судя по всему, перешли на самую высокую скорость, организовав его задержание и потребовав его выдачи», — уточнил юрист. Клюшина арестовали в кантоне Валлис в конце марта 2021 года и взяли под стражу в ожидании решения об экстрадиции. 9 июня стало известно, что Соединенные Штаты ожидают экстрадиции россиянина.

Россияне перед американским правосудием

Лукьянцев подчеркнул, что россияне предстают перед американской системой правосудия, и на них начинают оказывать значительное давление и воздействие в попытке склонить к взаимодействию со следствием и признанию вины, что позволит им смягчить наказание, которое грозит им в США.

50 граждан России с 2008 года стали жертвами «охоты» США

Дипломат уточнил, что некоторые граждане России отказываются признавать вину, поскольку обвинения носят необоснованный характер. В этом случае Соединенные Штаты практикуют другие методы воздействия, например, отказ предоставлять квалифицированную медицинскую помощь, даже если заключенный страдает тяжелыми заболеваниями.

Наиболее вопиющие случаи

Среди наиболее вопиющих случаев Лукьянцев назвал дела гражданского летчика Константина Ярошенко, Виктора Бута, Романа Селезнева и Марии Бутиной, которая в настоящее время смогла вернуться на территорию России.

Константина Ярошенко осудили в 2011 году за участие в сговоре с целью контрабанды наркотиков. В Соединенные Штаты его доставили из Либерии, где арестовали 28 мая 2010 года. Россиянина якобы уличили в транспортировке крупной партии кокаина и осудили на 20 лет. 31 мая стало известно, что родственники российского летчика направили прошение о его помиловании президенту США Джо Байдену.

Виктор Бут находится в федеральной тюрьме Мэрион в штате Иллинойс. Его арестовали в Таиланде в 2008 году по запросу Вашингтона, после чего американский суд в апреле 2012-го приговорил к 25 годам лишения свободы по делу о сговоре с целью продажи оружия Революционным вооруженным силам Колумбии (FARC). В США эта организация считается террористической. Россиянин вину не признал. В декабре 2020 года у заключенного ухудшилось самочувствие, однако квалифицированной помощи ему не предложили.

В апреле 2017 года в США к 27 годам лишения свободы по делу о кибермошенничестве был приговорен россиянин Роман Селезнев. Он был признан виновным по 38 из 40 преступных эпизодов. Обвинение заявило о нанесенном им ущербе в размере 170 миллионов долларов.

Марию Бутину задержали в США в 2018 году, в апреле 2019-го ее приговорили к полутора годам лишения свободы. Американская сторона заявляла, что россиянка пыталась повлиять на главных спонсоров Республиканской партии для продвижения российских интересов. Позднее Бутина пошла на сделку со следствием и подтвердила, что стремилась установить неофициальные контакты, в том числе через Национальную стрелковую ассоциацию США. В Россию Бутина вернулась 26 октября 2019 года.

