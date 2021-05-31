Родственники заключенного в США российского летчика направили прошение Байдену

Родственники заключенного в США российского летчика Константина Ярошенко направили прошение о его помиловании президенту США Джо Байдену. Об этом рассказал его адвокат Алексей Тарасов, сообщает «Интерфакс».

По словам защитника россиянина, письмо на имя американского лидера, а также госсекретаря США Энтони Блинкена направили жена и дочь Ярошенко. «Это сугубо просьба о помиловании», — уточнил Тарасов, подчеркнув, что в документе не идет речи об обмене заключенными между Россией и США.

На вопрос о том, столько времени может занять рассмотрение прошения о помиловании президентом США, адвокат ответил, что это ненормированная процедура. «Если президент хочет, он может помиловать, это его прерогатива. Установленных сроков нет. Либо будет ответ, либо ответа не будет», — сказал Тарасов. Он добавил, что вопрос о помиловании Ярошенко будет решаться на самом высоком уровне, либо на уровне главы российского МИД и госсекретаря США, либо на уровне глав двух государств.

В январе еще бывший на тот момент президентом США Дональд Трамп помиловал 73 человека и смягчил наказание еще для 70 человек, прежде чем покинуть свой пост. При этом заключенных в американских тюрьмах россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко он не помиловал.

Константина Ярошенко осудили в 2011 году за участие в сговоре с целью контрабанды наркотиков. В Соединенные Штаты его доставили из Либерии, где арестовали 28 мая 2010 года. Россиянина удерживали в тюрьме без предоставления консульской и адвокатской помощи, подвергали пыткам, чтобы выбить признательные показания. Российских дипломатов об аресте не уведомили. Ярошенко якобы уличили в транспортировке крупной партии кокаина и осудили на 20 лет.