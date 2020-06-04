Посольство России призвало США отпустить россиян из тюрем

Посольство России в Вашингтоне призвало США отпустить россиян из тюрем страны из-за угрозы распространения коронавируса. Ответ российского посла Анатолия Антонова опубликован на странице представительства в Facebook.

По словам Антонова, положение российских граждан, которые находятся в американских тюрьмах, вызывает беспокойство. Особенно это касается тех, кто страдает серьезными заболеваниями. В качестве примера он привел ситуацию с россиянином Константином Ярошенко, которому отказывают в оказании медицинской помощи.

Посол подчеркнул, что важно как можно быстрее освободить Ярошенко и других россиян, заключенных в тюрьмах США. «Настало время решительных действий», — заключил Антонов.

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