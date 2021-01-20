Президент США Дональд Трамп помиловал 73 человека и смягчил наказание еще для 70 человек, прежде чем покинуть свой пост. Список опубликован на сайте Белого дома.

В то же время президент отказался от идеи помиловать самого себя. О такой возможности сообщалось ранее в январе: якобы Трамп выражал обеспокоенность, что новые власти сделают попытку преследовать его после ухода с поста.

Публикации списка помилованных ранее помешал штурм Капитолия

По данным CNN, глава государства изначально собирался помиловать почти 100 человек еще в начале января. Однако ему помешали беспорядки, прошедшие 6 января в Вашингтоне.

Тогда его сторонники собрались у здания Конгресса на акцию, которая переросла в беспорядки и штурм Капитолия. Протестующие в итоге окружили зал сената и разгромили часть кабинетов законодателей. В ходе протестов погибли пять человек.

Отмечается, что события в Вашингтоне склонили американского лидера к тому, чтобы не объявлять о помиловании себя самого, своих детей и адвоката Рудольфа Джулиани

Среди новых помилованных — бывший советник Трампа Стив Бэннон

Прокуратура преследовала Бэннона по обвинению в мошенничестве в рамках дела о некоммерческой организации «We Build The Wall» («Мы строим стену»). Ее создали для сбора пожертвований на строительство заграждения на границе США и Мексики. Бэннон якобы присвоил себе более миллиона долларов пожертвований этой организации.

Его также признали «важным лидером консервативного движения»: речь идет о том, что он был главным редактором ультраконсервативного издания Breitbart. Бэннон был одним из ключевых сотрудников предвыборного штаба Трампа и считался одним из самых влиятельных сторонников политика.

Меры не коснулись Ассанжа и Сноудена

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Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Эдварда Сноудена Трамп не помиловал.

В сентябре 2020-го президент США заявлял, что готов помиловать Ассанжа, если он назовет источник, от которого получил тексты писем со взломанных серверов Демократической партии в 2016 году. Тогда WikiLeaks опубликовал переписку Джона Подесты — председателя избирательной кампании Хиллари Клинтон. В распространении этих данных и провале на выборах демократ обвинила Россию.

В 2013 году Сноуден передал журналистам изданий The Guardian и The Washington Post документы, где говорилось о программе американских спецслужб по слежке как за гражданами Штатов. Ему вменяют незаконную передачу информации. 16 августа сообщалось, что Трамп задумался о его помиловании.

Трамп также помиловал встречавшегося с Марией Бутиной политтехнолога

Меры коснулись и республиканца и политтехнолога Пола Эриксона, который проходил как обвиняемый по делу россиянки Марии Бутиной. В заявлении признали, что обвинение было основано на ложных данных о сговоре с Россией. После этого Эриксона обвинили в мелком финансовом преступлении.

В декабре 2018-го Бутину обвинили в заговоре против США. Она согласилась с этим и призналась, что действовала как «незарегистрированный агент Кремля».

Трамп не помиловал ни Бутину, ни заключенных в американских тюрьмах россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко. Бизнесмен Бут, арестованный в 2008-м в Таиланде по запросу Вашингтона, был приговорен к 25 годам по делу о сговоре с целью продажи оружия Революционным вооруженным силам Колумбии (FARC) в 2012-м. Константин Ярошенко, отбывающий в США 20-летнее тюремное заключение за сговор с целью контрабанды наркотиков, был осужден американским судом 7 сентября 2011 года.

В список вошли и рэперы

Среди помилованных оказались Lil Wayne и Kodak Black. Первый обвинялся в незаконном хранении огнестрельного оружия, найденного у него в 2019 году. В декабре 2020 года он признал себя виновным в преступлении.

Kodak Black в настоящее время находится в тюрьме. Его приговорили к 46 месяцам лишения свободы за предоставление ложной информации ради покупки оружия в ноябре 2019 года.

В декабрьском списке были фигуранты «российского дела»

23 декабря президент выпустил первый список помилованных из 15 человек. В него вошли проходившие по «русскому делу» бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт и бывший советник Роджер Стоун.

Их осудили в рамках расследования о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году. Всего в список вошли 26 граждан, среди них также оказался и девелопер Чарльз Кушнер — отец мужа Иванки Трамп Джареда Кушнера. Своих родственников Трамп так и не помиловал

Президентское помилование в США обжалованию не подлежит. Многие лидеры использовали это, чтобы снять судебное преследование с осужденных сторонников.

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