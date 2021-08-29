Адвокат задержанного в Швейцарии россиянина заявил о политических мотивах ареста

Адвокат из Женевы Оливер Сирик заявил в интервью газете Le Matin Dimanche, что задержание и дальнейший арест российского предпринимателя Владислава Клюшина в Швейцарии имеет политические мотивы. Его слова приводит ТАСС.

По мнению юриста, США добиваются выдачи россиянина, занимающегося IT-технологиями и знающего «стратегические государственные секреты», поскольку компания под его руководством разрабатывала ПО для государства.

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«США устроили ему ловушку в Швейцарии. Американские власти, судя по всему, перешли на самую высокую скорость, организовав его задержание и потребовав его выдачи», — уточнил Сирик.

Он добавил, что западные спецслужбы неоднократно пытались выведать у него информацию и завербовать на свою сторону. Адвокат уточнил, что в этом принимали участие Соединенные Штаты и Великобритания, однако две попытки подкупа и предложений сотрудничества, предпринятые во Франции и Шотландии, не увенчались успехом, после чего Клюшин был арестован.

Сирик добавил, что ключевое значение имеет причина экстрадиции, которую требуют США, поскольку Швейцария запрещает выдачу «по политическим мотивам». Вместе с тем американцы выдвинули обвинения общеуголовного характера, чтобы получить россиянина. В настоящее время он находится в тюрьме в Сьоне под усиленным наблюдением. Газета отмечает, что такая мера не применяется по подобным делам, и добавляет, что на Женеву оказывается серьезное давление, поскольку любое решение «нанесет обиду» одной из сверхдержав — Москве или Вашингтону.

Клюшина арестовали в кантоне Валлис в конце марта 2021 года и взяли под стражу в ожидании решения об экстрадиции. 9 июня стало известно, что Соединенные Штаты ожидают экстрадиции россиянина. Его обвиняют в торговле секретной информацией. По данным США, Клюшин и его соучастники получали десятки миллионов долларов в обмен на инсайды.

Пресс-секретарь швейцарского Министерства юстиции рассказала, что бизнесмен выступил против своей экстрадиции. Он подал апелляцию еще 20 мая, но суд отклонил ее.

