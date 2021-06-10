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МИД рассказал о помощи арестованному по запросу США россиянину

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Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга рассказала о помощи россиянину Владиславу Клюшину, арестованному в Швейцарии по запросу США. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По словам дипломата, ему оказывают консульскую поддержку и помогают с адвокатом. «Консульские службы посольства и генеральное консульство нашей страны находятся в контакте с Владиславом Клюшиным и его адвокатом», — рассказала Захарова.

Она добавила, что российское посольство в Берне контактирует со швейцарскими властями для того, чтобы «обеспечить соблюдение прав россиянина».

О том, что США захотели экстрадиции возможного владельца Telegram-канала «Незыгарь» Владислава Клюшина сообщалось 9 июня. Соответствующий запрос направили Минюсту Швейцарии.

Пресс-секретарь швейцарского министерства рассказала, что бизнесмен выступил против экстрадиции в США и подал апелляцию еще 20 мая, но суд отклонил ее. Клюшина арестовали в кантоне Валлис в конце марта 2021 года и взяли под стражу в ожидании решения об экстрадиции.

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