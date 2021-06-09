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Посольство России подтвердило арест россиянина в Швейцарии по запросу США

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Фото: Reuters

Посольство России в Швейцарии подтвердило арест россиянина Владислава Клюшина по экстрадиционному запросу США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря дипломатической миссии Станислава Смирнова.

По данным агентства, арестованному предоставлен консульский доступ, его права соблюдаются. Сообщается, что его обвиняют в многомиллионных финансовых махинациях.

Об аресте Клюшина, которого считают возможным владельцем крупного Telegram-канала «Незыгарь», сообщалось ранее 9 июня. Тогда же стало известно, что он задержан по запросу Вашингтона.

Пресс-секретарь швейцарского Министерства юстиции рассказала, что бизнесмен выступил против экстрадиции в США и подал апелляцию еще 20 мая, но суд отклонил ее. Клюшина арестовали в кантоне Валлис в конце марта 2021 года и взяли под стражу в ожидании решения об экстрадиции.

Предыстория: США захотели экстрадиции возможного владельца Telegram-канала «Незыгарь»
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