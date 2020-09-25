Отсидевший белорусский хакер похвастался успехами в жизни

Американский юрист белорусского происхождения Дмитрий Насковец запустил в Twitter популярный тред, в котором поделился подробностями тюремного заключения. Отсидевший киберпреступник рассказал о грехах из прошлой жизни и успехах после выхода из тюрьмы.

Насковец родился в Борисове. В 1991 году он попал в английскую специализированную школу, где получил хорошие познания в иностранном языке. После учебы он создал «ресурс для кардеров», который позволял обходить системы безопасности американских банков.

«Сервис занимался прозвоном банков под видом владельцев карт, чтобы подтверждать подозрительные транзакции. Хороший английский плюс социальная инженерия, и вот хороший отзыв о работе», — похвастался первыми нелегальными успехами бывший хакер.

Первое преступление он совершил в Минске: через Skype он позвонил в американский банк и узнал баланс чужого счета. После этого Насковец неоднократно проворачивал преступную схему, поэтому несколько лет безбедно жил за счет нелегально добытых средств. Родственникам он говорил, что перепродает технику Apple.

Американские полицейские начали расследование в его отношении 2007 году. Три года спустя Насковца арестовали в Праге (на тот момент он жил в Европе). По словам бывшего мошенника, правоохранительным органам удалось выйти на него с помощью возлюбленной, которая «сдала» партнера вскоре после расставания.

«Сам арест прошел тихо. Копы провели забавную операцию: выключили свет в моем доме, а потом один из них позвонил в дверь в форме электрика. Арест был таким плавным, что собаки даже не лаяли», — вспомнил белорус. Будучи под стражей, он подружился с украинцами, армянами, румынами и россиянином.

Насковец согласился на экстрадицию в США, хотя ему грозило до 40 лет тюрьмы. До этого к нему приходил белорусский посол и предлагал «всего на 6-7 лет съездить в Белоруссии посидеть», но адвокат молодого человека настоял на американской тюрьме.

Вместо 40 лет киберпреступник отсидел меньше трех в Бруклинской тюрьме: прокуратура предложила ему срок в 33 месяца, и он, по его выражению, подписал сделку не глядя. Уже в первую же неделю заключения мужчина увидел серьезные опасности, включая массовые драки с ножевыми ранениями.

В тюрьме Насковцу удалось нелегально работать. Его взяли помощником в подпольную пиццерию, которая обслуживала других арестантов, игравших в карты на деньги.

«В тюрьме в Бруклине жизнь шла нормально, никогда бы не подумал, что в американской тюрьме тебя будут уважать за то, что тебя зовут Дмитрий, что ты быстро печатаешь на клавиатуре и у тебя хороший английский», — подытожил отсидевший киберпреступник.

После выхода из тюрьмы Насковец остался жить в США. Он занялся кибербезопасностью и стал совладельцем юридической фирмы. Получается, мужчина защищает тех, кто сталкивается с такими же киберпреступниками, каким он сам когда-то был.