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США захотели экстрадиции возможного владельца Telegram-канала «Незыгарь»

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Фото: Unsplash

США захотели экстрадиции возможного владельца Telegram-канала «Незыгарь» Владислава Клюшина: соответствующий запрос направили Минюсту Швейцарии. Об этом пишет издание Expatica.

Его обвиняют в торговле секретной информацией. По данным Соединенных Штатов, Клюшин и его соучастники получали десятки миллионов долларов в обмен на инсайды.

Пресс-секретарь швейцарского Министерства юстиции рассказала, что бизнесмен выступил против своей экстрадиции в США. Он подал апелляцию еще 20 мая, но суд отклонил ее. Клюшина арестовали в кантоне Валлис еще в конце марта 2021 года и взяли под стражу в ожидании решения о его экстрадиции.

США также требуют экстрадиции австралийского журналиста и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из Великобритании. 4 января Лондонский суд отказал американским властям из-за опасений, что он может покончить с собой, «столкнувшись с полной изоляцией».

В 2012 году, опасаясь экстрадиции в Швецию из-за обвинений в изнасиловании (дело о нем было прекращено в 2019 году), Ассанж попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне. Там он находился непрерывно почти семь лет.

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