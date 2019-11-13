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Посольство России направило США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова

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Посольство России в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией из Израиля в США россиянина Алексея Буркова. Об этом говорится в сообщении посольства в Facebook.

В дипмиссии указали, что Вашингтон развязал «охоту» за россиянами по всему миру. Также в ноте отмечается требование к США строго соблюдать действующие двусторонние обязательства.

Дипломаты добавили, что намерены посетить россиянина в СИЗО в штате Вирджиния.

Буркову, задержанному в Израиле в конце декабря 2015-го года и накануне экстрадированному в США, грозит до 80 лет лишения свободы. Вашингтон обвиняет его в управлении сайтом Cardplanet, на котором продавались номера краденных банковских карт. По оценке следователей, сумма хищений превысила 20 миллионов долларов.

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