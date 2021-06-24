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Россиян предупредили о риске быть задержанными в США и третьих странах

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Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

Министерство иностранных дел России предупредило россиян, выезжающих за границу, о риске быть задержанными в США и третьих странах. Соответствующее обращение ведомство опубликовало на своем официальном сайте.

В сообщении отмечается, что для граждан России существует «высокая опасность произвольных задержаний и арестов» во время поездок в США и в страны, которые имеют с Вашингтоном соглашения о выдаче, поскольку у американских властей есть претензии к некоторым россиянам. В МИДе подчеркнули, что подобное преследование «приобрело характер настоящей охоты» на фоне обострившихся по вине США двусторонних отношений.

Ведомство пояснило, что спецслужбы и правоохранительные органы США не соблюдают юридические механизмы российско-американского Договора 1999 года о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Кроме того, они прибегают к «нечистоплотным методам для слежки за выехавшими в зарубежные поездки россиянами, а также для их ареста или даже открытого захвата во взаимодействии с силовиками соответствующих стран».

Ранее посольство России подтвердило арест россиянина Владислава Клюшина в Швейцарии по экстрадиционному запросу США. Клюшина считают возможным владельцем крупного Telegram-канала «Незыгарь». Бизнесмен выступил против экстрадиции в США и подал апелляцию еще 20 мая, но суд отклонил ее.

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