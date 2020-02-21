Россиянку задержали в Испании по запросу США

Переводчицу из России Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США, сообщает телеканал RT со ссылкой на вице-президента международного комитета защиты прав человека Александра Ионова.

Он рассказал, что в комитет за помощью обратилась мать Красиловой. Известно, что переводчица была задержана 14 февраля в аэропорту Санта-Крус-де-Тенерифе. Женщина находилась в стране по работе. Ей предъявлены обвинения в передаче третьим лицам биометрических данных.

В международный розыск россиянку объявили Соединенные Штаты. Ей грозит экстрадиция и заключение вплоть до пожизненного. Красилова работала с отпечатками пальцев в международном отделе американского посольства. После того как он был закрыт, она начала работать во Всероссийском центре карантина растений.

17 февраля сообщалось, что россиянина Александра Винника, арестованного в Греции по запросу США, оставили под арестом во Франции. По американским законам ему грозит до 55 лет тюрьмы и многомиллионный штраф.

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