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У отбывающего срок в американской тюрьме Виктора Бута началось воспаление

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Фото: Apichart Weerawong / AP

У отбывающего 25-летний срок в американской тюрьме россиянина Виктора Бута началось воспаление. Об этом в Facebook написала его жена Алла.

Она рассказала, что муж позвонил ей 29 декабря и сообщил об ухудшении самочувствия, отметив, что у него пятый день держится температура около 39 градусов. Кроме того, он пожаловался на озноб. «Воспалились два верхних зуба, воспаление перешло в гайморову пазуху, начались выделения из носа зелено-желтые. Заложено ухо. Я не врач, но понятно, что воспаление пошло вверх, и без антибиотиков, в лучшем случае, не обойтись», — уточнила Алла Бут, подчеркнув, что никакой помощи Виктору не оказывается — в тюрьме ему предлагают только парацетамол.

Россиянка отметила, что неоказание помощи в данной ситуации чревато смертью, и выразила опасения, что воспаление может пойти дальше. «Посольство РФ сегодня направило ноту в Госдепартамент», — добавила она.

Ранее Виктор Бут предрек США начало гражданской войны после президентских выборов. По его словам, обе стороны в случае своего поражения не признают результаты голосования. Бут отметил, что как демократы, так и республиканцы пойдут на любые трюки и приемы «из опыта всех цветных революций и переворотов, которые США инициировали и совершили в мире за последние 50 лет».

Бут находится в федеральной тюрьме Мэрион в штате Иллинойс. Его, арестованного в 2008-м в Таиланде по запросу Вашингтона, американский суд в апреле 2012-го приговорил к 25 годам лишения свободы по делу о сговоре с целью продажи оружия Революционным вооруженным силам Колумбии (FARC). В США эта организация считается террористической. Россиянин вину не признал.

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