Виктор Бут предрек США начало гражданской войны после выборов

Россиянин Виктор Бут, который отбывает срок в американской тюрьме, предрек США начало гражданской войны после президентских выборов. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, обе стороны в случае своего поражения не признают результаты голосования. Бут отметил, что как демократы, так и республиканцы пойдут на любые трюки и приемы «из опыта всех цветных революций и переворотов, которые США инициировали и совершили в мире за последние 50 лет». Россиянин заявил, что может дойти и до захвата Белого дома.

В настоящее время Бут находится в федеральной тюрьме Мэрион в штате Иллинойс. Виктора Бута, арестованного в 2008-м в Таиланде по запросу Вашингтона, американский суд в апреле 2012-го приговорил к 25 годам по делу о сговоре с целью продажи оружия Революционным вооруженным силам Колумбии (FARC). В США эта организация считается террористической. Россиянин вину не признал.

Ранее президент США Дональд Трамп досрочно проголосовал на выборах главы государства в городе Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. После того как президент опустил бюллетень в урну, он заявил журналистам, что проголосовал за парня по имени Трамп. Таким образом глава Белого дома присоединился к более чем 54 миллионам американцев, которые проголосовали до 3 ноября.

Выборы в США пройдут 3 ноября. На пост президента претендуют действующий глава государства Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джо Байден.