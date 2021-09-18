Посольство России оценило взаимодействие с США в Арктике

Пресс-секретарь посольства США в России Джейсон Ребхольц в связи с 25-летием со дня образования совета оценил взаимодействие стран в регионе. Его слова передает РИА Новости.

Ребхольц напомнил, что страны сотрудничают по вопросам, представляющим взаимный интерес в Арктике, в том числе и о сотрудничестве в Арктическом совете. По его словам, США ценят международное сотрудничество в совете, которое «помогает сохранить мир в регионе, одновременно повышая уровень экологической защиты, а также продвигая вопросы экономического развития, поощряя научные исследования и оказывая поддержку коренным народам этого региона». Он подчеркнул, что сам регион от этого получает преимущества.

Ранее американский посол в Москве Джон Салливан заявил, что США намерены сотрудничать с Россией как с председателем Арктического совета. По его словам, совместная работа резидентов поможет повысить значение совета, как основной площадки приарктического региона.

Арктический совет был сформирован в 1996 году, как площадка для сотрудничества приполярных стран в охране окружающей среды и формировании устойчивого развития региона. В него входят восемь стран: Россия, США, Исландия, Дания, Норвегия, Канада, Швеция и Финляндия.