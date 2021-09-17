США выразили намерение сотрудничать с Россией по Арктике

США намерены сотрудничать с Россией как с председателем Арктического совета. Об этом заявил американский посол в Москве Джон Салливан на круглом столе по случаю 25-летия Арктического совета. Его слова передает ТАСС.

«Арктика показывает нам, что государства Арктики имеют все возможности решить эти вопросы сообща, чтобы сформировать более безопасное будущее», — заявил дипломат. По его словам, совместная работа резидентов поможет повысить значение совета, как основной площадки приарктического региона.

Посол отметил, что за четверть века совет обеспечил успешное сотрудничество стран-участниц по вопросам защиты окружающей среды и биоразнообразия, а также обеспечения устойчивого развития. Салливан выделил три важнейших соглашения, достигнутых в рамках совета. Это договоры о сотрудничестве в авиационном и морском поиске и спасании в Арктике, о сотрудничестве в сфере готовности и реагирования на загрязнение моря нефтью в Арктике и об укреплении международного арктического научного сотрудничества.

Арктический совет был сформирован в 1996 году, как площадка для сотрудничества приполярных стран в охране окружающей среды и формировании устойчивого развития региона. В него входят восемь стран: Россия, США, Исландия, Дания, Норвегия, Канада, Швеция и Финляндия.