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Экс-глава МИД Финляндии рассказал о заставшем его врасплох Лаврове

Экс-глава МИД Финляндии Тимо Сойни рассказал, как Сергей Лавров застал его врасплох
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Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Бывший глава МИД Финляндии Тимо Сойни в своих мемуарах рассказал о запомнившихся ему встречах с российской коллегой Сергеем Лавровым. Об этом пишет Iltalehti.

Так, в 2017 году на переговорах в усадьбе Хайко Лавров застал Сойни врасплох, спросив о захоронениях русских солдат на кладбище Хаутаниеми. Финский экс-министр признался, что ничего об этом не знал. Его спасла сотрудница МИД Маймо Хенрикссон, передавшая Сойни записку с правильным и четким ответом. Она знала, что министр не разбирается в этом вопросе, а во время подготовки к переговорам с Лавровым он не обсуждался.

Также Сойни вспомнил о шутке российского министра на завтраке во время саммита Арктического совета на Аляске. «Я спросил у Лаврова, как ему спалось, на что он серьезно ответил: "Тимо, я спал один"», — рассказал он. Позже во время перерыва, когда министры на веранду, Лавров указал ему на прогуливающуюся по берегу сотрудницу МИД Финляндии. «"Тимо, смотри-ка: вон по твоему берегу прогуливается русский шпион". Мы тогда посмеялись от души», — вспомнил Сойни.

Дипломат также признался, что переговоры с Сергеем Лавровым были для него «невероятным удовольствием».

Ранее Сергей Лавров пригласил посетить Москву и Крым министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга. Министр подчеркнул, что австрийские власти, вероятно, хотели бы посетить Крым, но он не знает, насколько Вена готова «нарушать европейскую солидарность».

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