Ученые объяснили происхождение необычного зеленого свечения в небе

Необычные зеленые вспышки в небе, которые возникают в атмосфере на высоте 110-120 километров от поверхности Земли, происходят из-за столкновения пыли и нейтральных частиц в ионосфере. Об этом со ссылкой на статью научного журнала Physics of Plasmas сообщает ТАСС.

По словам одного из авторов исследования, профессора НИУ ВШЭ Сергей Попеля, результаты таких открытий и расчетов важны для объяснения природных явлений, в частности распространения электромагнитных волн. Согласно открытию ученых, ключевую роль в возникновении и усилении зеленого свечения играют не столкновения заряженных частиц и пыли, а взаимодействие между нейтральными атомами и частицами метеоритов.

За последние десятилетия астрономами-любителями были открыты несколько форм полярных сияний, ранее неизвестных, в том числе необычные фиолетовые «мосты» в небе Арктики под названием STEVE. Физики выяснили, что данное свечение возникает из-за столкновения потоков ионов в атмосфере Земли.

Ранее сообщалось, что российская группировка спутников научится проводить исследования, позволяющие предсказывать полярные сияния и широты, на которых они могут появиться. В будущем ученые смогут создать систему аварийных предупреждений обо всех аномальных явлениях космоса.