Раскрыта 20-летняя загадка таинственного космического излучения

Международная группа ученых определила тип загадочного космического объекта, который является источником таинственного гамма-излучения, с помощью распределенных вычислений. Результаты научной работы, которые раскрывают 20-летнюю астрофизическую тайну, опубликованы в The Astrophysical Journal.

Неизвестный источник гамма-лучей PSR J1653-0158 впервые наблюдался в 1999 году. В 2009-м ученые начали предполагали, что это может быть нейтронная звезда, а с 2014 года стало ясно, что источником является плотная двойная система. В новом исследовании участвовали 10 тысяч добровольцев, которые пожертвовали проекту Einstein@Home вычислительную мощность графических процессоров персональных компьютеров и других устройств, находящихся в режиме бездействия. Целью было обнаружение слабых пульсаций гамма-излучения при анализе данных космического телескопа Ферми.

Пульсации являются характерным признаком нейтронной звезды, которая вращается и испускает направленное излучение — в этом случае ее называют гамма- или радиопульсаром. Если нейтронная звезда находится в составе двойной системы, то есть имеет компаньона, то она перетягивает на себя его вещество, формируя непроницаемое для радиоизлучения облако плазмы. Ученые называют такие нейтронные звезды «черными вдовами». Пульсар оказывается невидим в радиолучах, и обнаружить его можно только по слабо различимым колебаниям в гамма-излучении.

Оказалось, что PSR J1653-0158 действительно является пульсаром, который вращается вокруг своей оси со скоростью 30 тысяч оборотов в минуту, что делает его одним из самых быстрых объектов своего типа. Его магнитное поле необычайно слабо для нейтронных звезд, а масса немного превышает две массы Солнца. Масса его спутника достигает около одного процента массы Солнца. Пара обращается вокруг друг друга каждые 75 минут.