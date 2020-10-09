Обнаружен переворачивающий представления космический объект

Японские исследователи Института физико-химических исследований RIKEN изучили необычный магнитар Swift J1818.0-1607, который переворачивает сложившиеся представления о магнитарах и пульсарах. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Astrophysical Journal.

12 марта нейтронная звезда Swift J1818.0-1607 была обнаружена благодаря регистрации гамма-всплеска космической гамма-обсерваторией Neil Gehrels Swift. Последующие наблюдения провели с помощью рентгеновского прибора Neutron Star Interior Composition Explorer (NICER) на борту Международной космической станции.

Оказалось, что период пульсации магнитара достигал 1,36 секунды, что делает его самым коротким среди всех известных магнитаров. Сила магнитного поля достигала 2,7 на 10 в минус 14 степени Гаусс, что указывает на молодой возраст нейтронной звезды (около 420 лет назад). Однако рентгеновское излучение слабее, чем у обычных магнитаров, что приближает Swift J1818.0-1607 к пульсарам и делает его промежуточным звеном между двумя типами этих объектов.

Магнитары, как и пульсары, представляют собой разновидность нейтронных звезд, испускающую мощные рентгеновские лучи. Однако в магнитарах излучение порождаются мощным магнитным полем, а у пульсаров — из-за быстрого вращения.