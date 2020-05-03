В Млечном Пути впервые зафиксировали загадочный всплеск излучения

Астрономы зафиксировали всплеск радиоволн, источником которого стал магнитар SGR 1935+2154, находящийся в 30 тысячах световых лет от Земли. По мнению ученых, открытие может указывать на происхождение одиночных быстрых радиовсплесков (FRB) — загадочного феномена, о природе которого до сих пор известно мало. Об этом сообщает издание Science Alert.

Вспышку зафиксировали 28 апреля 2020 года с помощью канадского радиотелескопа CHIME (Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment). По словам ученых, если бы подобный сигнал исходил бы из другой галактики, то он был бы распознан как FRB. Радиовсплеск сопровождался вспышкой рентгеновских лучей, которые подтверждают связь феномена с активностью магнитаров — разновидности нейтронных звезд, отличающихся чрезвычайно сильным магнитным полем.

До сих пор все выявленные FRB были внегалактическими, то есть их источники располагались в других галактиках. SGR 1935+2154 стал первым возможным источником радиовсплеска в Млечном Пути. По словам ученых, подобные объекты могут производить еще более мощные вспышки радиоизлучения. Однако исследователи подчеркивают, что еще нужно подтвердить связь SGR 1935+2154 с радиовсплесками по анализу спектра, чтобы выявить сходство с другими FRB.

Быстрый радиоимпульс продолжается несколько миллисекунд и сопровождается выбросом в космическое пространство огромного количества энергии — такой, какую Солнце испускает в течение нескольких десятков тысяч лет. Большинство исследователей предполагают, что у явления естественные причины, например, вспышки сверхновых, столкновение нейтронных звезд, активные черные дыры или магнитары. Однако существует экзотическая гипотеза, связывающая FRB с технологически развитыми цивилизациями.

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