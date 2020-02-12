Зафиксированы уникальные и загадочные «инопланетные» сигналы

Канадские астрономы зафиксировали уникальный повторяющийся быстрый радиовсплеск (FRB) со стабильным периодом. Период вспышек радиоизлучения от загадочного источника составляет 16 дней. Одна из гипотез предполагает, что подобное явление связано с деятельностью инопланетных цивилизаций. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи проанализировали данные, полученные в ходе 400 наблюдений за FRB с помощью радиотелескопа CHIME в рамках эксперимента по картированию интенсивностей водорода. Сигналы от источника, находящегося в спиральной галактике примерно в 500 миллионах световых лет от Земли, приходят примерно один раз в час в течение четырех дней, после чего замолкают, а через 16 дней картина повторяется.

Причиной этого явления может быть небесное тело, вращающееся вокруг звезды или другого объекта и загораживающее собой поток излучения. Однако это не объясняет, как источник может посылать радиосигналы на регулярной основе. Еще одним возможным объяснением могут быть звездные ветры, которые попеременно усиливают или блокируют излучение от тела позади них. Источником также может быть вращающееся небесное тело.

Быстрый радиоимпульс продолжается несколько миллисекунд и сопровождается выбросом в космическое пространство огромного количества энергии — такой, какую Солнце испускает в течение нескольких десятков тысяч лет. Большинство исследователей предполагают, что у явления естественные причины, например, вспышки сверхновых, столкновение нейтронных звезд, активные черные дыры или магнитары. Однако существует экзотическая гипотеза, связывающая FRB с технологически развитыми цивилизациями.

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