В Арктике создадут парк «Териберка»

В Арктике создадут природный парк «Териберка», площадь которого составит 2,5 тысячи гектаров. Такое постановление подписал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, оно опубликовано на сайте регионального правительства.

«Это необходимо, с одной стороны, чтобы обеспечить сохранение природы на территории, пользующейся гигантской популярностью и у жителей нашей страны, и у жителей нашей области, и у иностранных туристов», — заявил Чибис.

Он добавил, что создание природного парка также позволит властям развивать туристическую инфраструктуру в регионе.

По словам губернатора, в проектировании парка участвовали правительство области, комитет по туризму и министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области. Также этим занимались в Кольском научном центре Российской академии наук (РАН) и во Всемирном фонде дикой природы.

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