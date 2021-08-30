На Ямале появится первая эколаборатория по переработке пластика

На Ямале появится первая эколаборатория «Second life» по переработке пластика и изготовлению из него различных предметов обихода и декора. Об этом сообщает

«Комсомольская правда».

Лаборатория будет находиться в селе Яр-Сале. Идея ее создания принадлежит местному жителю Евгению Алубашеву, который выиграл на реализацию экопроекта губернаторский грант в размере 500 тысяч рублей. На деньги будет закуплено специальное оборудование для лаборатории.

Планируется, что ее запустят в октябре.

Также деньги на реализацию своих идей получили еще девять жителей Ямала. Проекты энтузиастов были посвящены развитию социального и культурного волонтерства, организацию городской среды, помощи животным и природе. Всего на конкурс поступило 55 заявок.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области появятся три экологических завода по производству уличной мебели. Изготавливать ее будут из переработанного пластика. В год на одном производстве будут перерабатывать свыше 50 тонн пластика и изготавливать 1,2 тысячи изделий.