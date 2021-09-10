В Арктике девушка-фельдшер одна вылечила от COVID-19 экипаж теплохода

Фельдшер Алена Кириловская из заполярного поселка Воронцово, который находится в 400 километрах от Дудинки, одна лечила от коронавируса экипаж теплохода. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В августе к 25-летней россиянке в фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) пришли два члена экипажа судна ОТ-2069, которые рассказали о болезни мужчины на теплоходе. Речники доставили медработника на борт, где она оказала 60-летнему россиянину помощь.

«Я сразу поняла, что у него коронавирус. Я много раз работала в ковидной бригаде в Дудинке. А тут все симптомы налицо. Сделать ПЦР-тест на месте нет возможности, пришлось полагаться на свой опыт. Мужчина пожилой, с сильной отдышкой. Долго не хотел, чтобы его снимали с судна»,— рассказала Кириловская.

Она добавила, что после осмотра пришлось вызвать санитарную авиацию — она доставила пациента в госпиталь. После контактов с членом экипажа коронавирусом заразились еще 15 человек. Фельдшер отправила двоих тяжелых больных вертолетом в Норильск, а остальных лечила сама.

«У меня был баллон кислорода, я его использовала для тяжелых пациентов. У них ведь сатурация упала, задыхались», — поделилась россиянка.

В итоге она вылечила всех членов экипажа. В министерство здравоохранения Красноярского края капитан судна ОТ-2069 направил благодарность.

Ранее главврач больницы в Коммунарке заявил, что система здравоохранения должна исходить из различий и особенностей регионов, в особенности это касается Крайнего Севера и Арктики. Он отметил, что специфика оказания медицинской помощи в условиях Крайнего Севера и Арктики во многом зависит от географического положения региона.