В Териберке появился новый арт-объект

В Мурманской области установили новую инсталляцию под названием «Каракатица»

В Мурманской области, в селе Териберка, появился новый арт-объект. Об этом сообщает «СеверПост.ru» со ссылкой на Instagram-пост автора работы.

Речь идет об инсталляции под названием «Каракатица». Его основой стало заброшенное транспортное средство красного цвета со множеством вмятин, которое традиционно использовалось для охоты и рыбалки в краях Заполярья.

Согласно информации, декоратор Валентин Петров посетил регион по приглашению губернатора. Художник отметил, что арт-объект был создан в рамках проекта «Чистая Арктика», целью которого является оценка масштабов загрязнения территории заповедного архипелага в результате деятельности человека при освоении Арктики во времена СССР.

В августе сообщалось, что в российском приграничном городе Советске Калининградской области появился новый арт-объект. Он представляет собой постер, на котором изображена смотрящая в бинокль девушка. Двойной смысл добавляет необычное расположение граффити на границе России и Литвы.