Северный флот приступил к учениям в Арктике

Северный флот России приступил к масштабным учениям в Арктической зоне с участием 8 тысяч военных, около 800 единиц техники, а также до 50 кораблей, передает РИА Новости.

В рамках учений планируется отработать оборону Северного морского пути, охрану гарнизонов флота, а также изучить все возможные места теоретических районов боевых действий в Арктической зоне.

«К участию в учении привлечено до 8 тысяч военнослужащих, около 800 единиц боевой и специальной техники, в том числе около 40 танков, 460 боевых бронированных машин, до 240 орудий, минометов и реактивных систем залпового огня, около 120 летательных аппаратов и до 50 кораблей и судов обеспечения», — отметили в пресс-службе флота.

Уточняется, что учения будут проходить в акваториях Баренцева и Карского морей, моря Лаптевых, около Новосибирских островов, а также архипелага Земля Франса-Иосифа.

В пресс-службе объяснили, что учения являются плановыми. Ими командует адмирал Александр Моисеев.

Ранее в Арктической зоне начались двухдневные учения МЧС по отработке ликвидации ЧС. Они стартовали в городе Дудинке Красноярского края.