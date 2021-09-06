На дне у Новой Земли нашли судно пропавших в XIX веке исследователей Арктики

Исследователи обнаружили в Енисейском заливе корабль пропавшей в 1832 году экспедиции

Комплексная экспедиция Северного флота, 12-го Главного управления Минобороны и Русского географического общества обнаружила в Енисейском заливе старинное деревянное судно, которое может оказаться судном «Енисей», пропавшим в XIX веке. Об этом сообщается на сайте флота.

Корабль находится на дне залива на глубине восьми метров. Дальнейшие исследования объекта помешали провести погодные условия.

«В ближайшее время работы на обнаруженном объекте, который может оказаться судном "Енисей", обеспечивавшим работы экспедиции Петра Пахтусова и пропавшим в 1832 году, будут продолжены», — говорится в сообщении пресс-службы.

Арктические исследователи проводят работы в губах Митюшина и Серебрянка, заливе Енисей и проливе Кротова. Ученые считают, что в этих местах можно обнаружить затонувшие поморские корабли.

Ранее исследователи с помощью плохой погоды в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) зимой смогли определить границы Игана, крупнейшего ледника Полярного Урала. В прошлые годы ледник оставался под толстым слоем снега, что затрудняло точное определение его границ.

Мореплаватель и гидрограф Петр Пахтусов проводил топографическую съемку Печоры, гидрографические описания, а также промеры глубин Белого моря. Кроме того, он провел подробное картографирование побережья Северного Ледовитого океана от мыса Канин Нос до острова Вайгач. Также в списке его достижений числится экспедиция к Новой Земле.